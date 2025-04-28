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Как прошел общегородской субботник в Новосибирске?

Участниками масштабного субботника стали больше шестидесяти тысяч новосибирцев.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске подводят итоги прошедшего субботника. Сделать свой город чище и уютнее вышла 61 тысяча горожан, к уборке привлекли около 600 единиц техники, рассказал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. На полигоны вывезли почти 2,5 тысяч тонн мусора, а всего, начиная с 16 апреля, – более 13 тысяч. Оставшийся в пакетах мусор уберут до конца текущей недели.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске подводят итоги прошедшего субботника. Сделать свой город чище и уютнее вышла 61 тысяча горожан, к уборке привлекли около 600 единиц техники, рассказал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. На полигоны вывезли почти 2,5 тысяч тонн мусора, а всего, начиная с 16 апреля, – более 13 тысяч. Оставшийся в пакетах мусор уберут до конца текущей недели.

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