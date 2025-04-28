Как прошел общегородской субботник в Новосибирске?

В Новосибирске подводят итоги прошедшего субботника. Сделать свой город чище и уютнее вышла 61 тысяча горожан, к уборке привлекли около 600 единиц техники, рассказал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. На полигоны вывезли почти 2,5 тысяч тонн мусора, а всего, начиная с 16 апреля, – более 13 тысяч. Оставшийся в пакетах мусор уберут до конца текущей недели.