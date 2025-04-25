Как Новосибирская область переживает паводок этой весной?

В пресс-центре «Интерфакс» в Новосибирске прошла пресс-конференция с участием начальника управления использования природных ресурсов минприроды региона Евгения Стукалина и начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области, генерал-лейтенанта внутренней службы Виктора Орлова – спикеры рассказали о прохождении паводкоопасного периода.

Во время первой волны паводка уровень воды в реках не превышал критических отметок. Первая волна прошла относительно спокойно. Вторая волна паводка будет проходить с начала и до конца июня. Так как уровень снега в горах составляет 60 %, специалисты не прогнозируют превышение критических отметок.

«В Новосибирской области, на сегодняшний день, паводковая обстановка стабильная, наблюдается наполнение Новосибирского водохранилища. Сброс воды всегда производится поэтапно и с учетом гидрологической ситуации, чтобы избежать резкого повышения уровня воды в реках и максимально сгладить последствия паводков. Несмотря на то, что снега в горах меньше, чем в предыдущие годы, министерство природных ресурсов продолжает мониторинг водной обстановки в круглосуточном режиме, в тесном взаимодействии с профильными ведомствами», – сообщил Евгений Стукалин.

В регионе разработаны модели развития гидрологической обстановки для населенных пунктов, подверженных подтоплению, с учетом наихудшего сценария развития ситуации. Сотрудниками МЧС используются новые подходы к обработке данных дистанционного зондирования земли с применением беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, круглосуточный мониторинг за паводками осуществляют гидрологические посты, которые фиксируют уровень воды в реках. Всю информацию с постов региональное минприроды получает ежедневно в установленном порядке.

«Мы провели все необходимые превентивные мероприятия – отремонтировали часть водозащитных дамб, а районы подготовили инертные материалы. Ремонт остальных водозащитных сооружений запланирован на ближайшие годы – готовится сметная документация. До наступления паводкоопасного периода комиссия проверила состояние всех гидротехнических сооружений в области. Мы постоянно находимся в контакте с соседними субъектами и анализируем ситуацию», – добавил Евгений Стукалин.

О приходе второй волны паводка садоводов и жителей районов, которые подвержены подтоплению, будут предупреждать через комплексную систему экстренного оповещения населения. Как сообщалось ранее, специалисты не прогнозируют превышение критических отметок.