В Новосибирской области стартовали Дни науки и культуры Республики Татарстан

«Совместные проекты наших ученых и коллег из Татарстана позволят нам достигать значительных результатов в различных областях науки и техники», – отметила замгубернатора», — отметила замгубернатора Ирина Мануйлова на открытии Дней в Академгородке.
Новосибирские и татарские ученые обменяются опытом в сфере развития беспилотной авиации, производства биофармацевтических препаратов, управления микробиомом и других направлениях в ходе Дней науки и культуры Республики Татарстан, которые пройдут в Новосибирской области с 16 по 18 апреля.
Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова 16 апреля приняла участие в торжественном открытии Дней в Академгородке. В мероприятиях приняла участие делегация Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Лейлой Фазлеевой. В составе делегации – известные ученые, деятели культуры и образования. Научную часть делегации возглавляет президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.
В ходе церемонии Ирина Мануйлова отметила стратегическую важность научного и культурного взаимодействия между регионами. «Новосибирская область и Республика Татарстан – лидеры научно-технологического развития России. Наши регионы объединяют не только амбициозные проекты в области БАС, искусственного интеллекта, биомедицины и нефтехимии, но и общее стремление повысить качество жизни в наших регионах, используя инновационные разработки и научные достижения для развития образования, здравоохранения, культуры. Уверена, что совместные исследования, обмен опытом и интеграция ресурсов откроют новые возможности для решения глобальных задач. Уже сегодня более 20 институтов Сибири и Татарстана работают над прорывными разработками, и это лишь начало большого пути. Совместные проекты наших ученых и коллег из Татарстана позволят нам достигать значительных результатов в различных областях науки и техники», – отметила замгубернатора.
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева поблагодарила правительство Новосибирской области и Сибирское отделение РАН за гостеприимство, возможность совместно созидать на благо России, выразила надежду на продолжение долгосрочного сотрудничества: «Мы знаем, что новосибирский Академгородок также как и Республика Татарстан славится своими научными достижениями, известными во всем мире. Пусть сибирская земля станет местом силы для всех великих ученых России. Вся сила и мощь страны в науке и культуре. Мы приехали не только с научными достижениями, которые касаются реального сектра экономики и социальной сферы, но и хотим познакомить новосибирцев с нашей богатой культурой, мы привезли лучшие коллективы, которые отражают самобытность и специфику Татарстана».
Новосибирскую область и Республику татарстан также объединяет историческая память о выдающемся академике, основателе Академгородка Михаиле Лаврентьеве, годы молодости которого связаны с Казанью. Также Ирина Мануйлова акцентировала внимание на том, что именно в этом году отмечается 125-летие со дня рождения Лаврентьева, родившегося в Казани, основавшего Новосибирский Академгородок, и внесшего огромный вклад в становление сибирской науки.
В рамках культурной программы Дней запланированы выставка картин художников Татарстана, экспозиции татарского костюма, народного творчества, мастер-классы и концерт ведущих артистов. Научно-технологические достижения учёных Республики Татарстан представлены на выставке в Академгородке. Среди представленных проектов: беспилотная авиационная система вертикального взлета и посадки «InnoVtol-3s», разработки Биофармпарка по обеспечению полного цикла разработки, тестирования пилотного производства биофармацевтических препаратов, приемы управления микробиомом для биологической мелиорации сельскохозяйственных почв и другие.
Фото предоставлено Юлией Поздняковой, СО РАН
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