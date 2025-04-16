В Новосибирской области стартовали Дни науки и культуры Республики Татарстан

Новосибирские и татарские ученые обменяются опытом в сфере развития беспилотной авиации, производства биофармацевтических препаратов, управления микробиомом и других направлениях в ходе Дней науки и культуры Республики Татарстан, которые пройдут в Новосибирской области с 16 по 18 апреля.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова 16 апреля приняла участие в торжественном открытии Дней в Академгородке. В мероприятиях приняла участие делегация Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Лейлой Фазлеевой. В составе делегации – известные ученые, деятели культуры и образования. Научную часть делегации возглавляет президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

В ходе церемонии Ирина Мануйлова отметила стратегическую важность научного и культурного взаимодействия между регионами. «Новосибирская область и Республика Татарстан – лидеры научно-технологического развития России. Наши регионы объединяют не только амбициозные проекты в области БАС, искусственного интеллекта, биомедицины и нефтехимии, но и общее стремление повысить качество жизни в наших регионах, используя инновационные разработки и научные достижения для развития образования, здравоохранения, культуры. Уверена, что совместные исследования, обмен опытом и интеграция ресурсов откроют новые возможности для решения глобальных задач. Уже сегодня более 20 институтов Сибири и Татарстана работают над прорывными разработками, и это лишь начало большого пути. Совместные проекты наших ученых и коллег из Татарстана позволят нам достигать значительных результатов в различных областях науки и техники», – отметила замгубернатора.