Новосибирск претендует на звание «Культурная столица года-2027»

Новосибирск подает заявку на участие в конкурсе «Культурная столица года» — победитель получит этот статус в 2027 году.

«Сейчас готовим документы, отправим все в срок. Финалистов и победителя выберет экспертный совет, — написал в своем телеграм-канале мэр Максим Кудрявцев. — Уверен, наш город достоин этого звания. У нас исторически сложилась уникальная культурная среда — от классических музеев и театров до современных галерей и независимых проектов. В этом году наш театр оперы и балета отмечает 80-летие в юбилейный День Победы. Каждый день в городе проходят концерты, выставки, спектакли. Новосибирск — это культурный центр, известный далеко за пределами региона. Статус культурной столицы поможет привлечь внимание к нашим площадкам и событиям на всероссийском уровне.



Кроме основного отбора, в конкурсе есть важная часть — народное голосование. С 15 апреля на «Госуслугах» каждый может поддержать свой город.