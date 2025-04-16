«Закат на высоте 82», «Рассветы на Оби» и гастропутешествия в дореволюционный Новониколаевск: Новосибирск готовится к активному туристическому сезону

Городские учреждения культуры продолжают создавать привлекательный туристический образ Новосибирска: весной и летом стартуют новые экскурсионные и туристические проекты.

Музей Новосибирска провёл в прошлом году более 360 экскурсий, самыми востребованными среди них стали прогулки «По Тихому центру с Приказчиком», путешествие «Малая Нахаловка: железнодорожники, военные и нахальные поселенцы» и экскурсия в мэрии города «Власть народу». Новосибирцам и гостям города также полюбилась экскурсия в новом модульном формате «Рассвет на Оби». В этом сезоне городской музей расширяет варианты модульных экскурсий.

«Вместе с Гастроинкубатором мы разработали новый проект кулинарной экскурсии как погружение в культуру еды и напитков дореволюционного Новониколаевска. Участники прогуляются по ресторанной зоне города и приготовят на мастер-классе блюда по старинным рецептам. Также у нас появится обзорная экскурсия под рабочим названием «Закат на высоте 82» – посетители будут знакомиться с вечерним Новосибирском на панорамной террасе отеля «Горский». Экскурсия будет начинаться за час до заката», – рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

Традиционно начало туристического сезона ознаменует торжественное открытие навигации на реке Оби, которое запланировано 27 апреля на Михайловской набережной. После парада судов станут доступны полюбившиеся туристам «Шесть мостов Новосибирска», «Огни на реке» и многие другие речные экскурсии.

Кроме того, в разгар туристического сезона развернутся флагманские программы Обских фестивалей и гастротуристический фестиваль «В Сибири – есть!», на который приедут шесть делегаций кулинаров из Китая, Турции, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии и Таиланда.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru