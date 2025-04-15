Какие мероприятия ждут новосибирцев в честь 80-й годовщины Победы?

В преддверии празднования Дня Победы в Новосибирске состоятся традиционные акции «Георгиевская ленточка», «Сад Памяти», «Свеча Памяти», «Вахта Памяти» – памятные мероприятия обсудили на областном оргкомитете «Победа», в котором принял участие мэр Максим Кудрявцев.

Знаковые мероприятия празднования 80-летия Победы: