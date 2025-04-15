Какие мероприятия ждут новосибирцев в честь 80-й годовщины Победы?

Вечером 9 мая, помимо традиционного салюта, сразу в нескольких локациях города устроят световое шоу «Лучи Победы».
В преддверии празднования Дня Победы в Новосибирске состоятся традиционные акции «Георгиевская ленточка», «Сад Памяти», «Свеча Памяти», «Вахта Памяти» – памятные мероприятия обсудили на областном оргкомитете «Победа», в котором принял участие мэр Максим Кудрявцев.
Знаковые мероприятия празднования 80-летия Победы:
- с 2 по 8 мая в 12.00 и в 18.00 – на площади им. Ленина горожане могут слышать голос Юрия Левитана, который будет читать сводки Советского информбюро.
- 9 мая в 06.00 – акция «И город узнал о Победе» – на площади им. Свердлова будет воссоздана атмосфера победного мая 1945 года в момент официального объявления окончания войны.
- 9 мая с 18.00 – концертные программы на площади им. Ленина и Михайловской набережной.
- 9 мая в 21.40 – световое шоу «Лучи Победы» – оно состоится на площади им. Ленина, Монументе Славы и у стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» на площади им. Калинина.
- 9 мая в 21.50 – праздничный фейерверк на площади им. Ленина и салют на Михайловской набережной.
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