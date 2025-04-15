Новосибирцев приглашают бесплатно сдать старые автопокрышки на переработку

«Спецавтохозяйство» (АО «САХ») переработает автопокрышки, собранные во время общегородского субботника в Новосибирске.

С 14 апреля полигон на улице Малыгина принимает от новосибирцев старые шины – их утилизирует пиролизная установка, закупленная АО «САХ». Начать переработку шин планируют уже этим летом.

Пиролизная установка сможет переработать от 50 до 100 шин за шесть часов. Под воздействием высоких температур шины превратятся в пиролизное масло, сажу, стальную проволоку и син-газ. Газ станет энергией для установки, а остальное передадут другим предприятиям. Пиролизное масло будут использовать как топливо на котельных и заводах, а сажу – для покраски шин и строительных материалов. Проволоку сдадут в пункты приёма металла.

Вопрос об утилизации шин сохраняет свою актуальность. В Новосибирске во время осеннего субботника собрали 2210 кубических метров шин. Это опасные отходы четвёртого класса, которые выделяют вредные вещества, в том числе канцерогенные, и подлежат утилизации через специализированные предприятия.

Старые шины можно сдать бесплатно с 14 по 27 апреля с 8.00 до 20.00 по адресу: улица Малыгина, 23/2.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru