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Андрей Травников поручил усилить противопожарную бдительность на территории Новосибирской области

В регионе действует экстренное предупреждение по высокой пожароопасности 4-го класса.

pxhere.com

Начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области, генерал-лейтенант Виктор Орлов доложил главе региона в ходе оперативного совещания в правительстве области о прохождении первых жарких и высокопожароопасных выходных этой весны.

На территории области действует экстренное предупреждение по высокой пожароопасности 4-го класса. В связи с высокой температурой воздуха на прошедшей неделе количество пожаров увеличилось – был ликвидирован 601 пожар, из них более 80% связаны с горением сухой растительности. Обнаружение возгораний осуществлялось с использованием средств космомониторинга и беспилотной авиации. 

«Первую неделю пожароопасного периода мы отстояли без больших последствий, хотя ситуация была серьёзная: и высокая температура в выходные дни, и порывы ветра на отдельных территориях, – подчеркнул Андрей Травников. – Но риски сохраняются очень высокие, поэтому настоятельная просьба к муниципалитетам – усилить профилактическую работу. Нужно сделать выводы из первой напряжённой недели для того, чтобы в последующем нам не допустить трагедии, какие уже в этом году случались в отдельных регионах нашей страны. Поэтому просьба мобилизоваться максимально».

От представителей власти на местах губернатор потребовал усилить обходы садовых товариществ, населённых пунктов для предупреждения населения о высокой пожарной опасности. Сельхозтоваропроизводителям также необходимо мобилизоваться для недопущения возникновения ландшафтных пожаров.

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