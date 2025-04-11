В Новосибирской области ввели особый противопожарный режим

На указанных территориях вводится запрет на посещение гражданами лесов, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, выполнением работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности. Также вводится запрет на использование открытого огня, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территориях поселений и городских округов, СНТ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железнодорожных и автомобильных дорог. Вместе с этим, запрещается приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе на территориях частных домовладений, садоводческих или огороднических товариществ (за исключением мангалов, а также приспособлений, находящихся на территориях частных домовладений, садоводческих или огороднических товариществ, организаций общественного питания и эксплуатируемых гражданами и указанными организациями с соблюдением мер пожарной безопасности, установленных нормативными документами по пожарной безопасности).

Новосибирская область полностью укомплектована специализированной техникой, также имеется достаточное количество обученных специалистов для оперативного обнаружения и тушения пожаров в первые сутки, начиная пожарными-десантниками и заканчивая летчиками-наблюдателями. Общее количество сил и средств для тушения лесных пожаров по сводному плану тушения составляет 4 610 человек и 2 091 единица техники. Также на защите территорий от ландшафтных возгораний стоят добровольные пожарные. Оперативное обнаружение и ликвидацию термоточек на начальной стадии горения обеспечивают патрульные, патрульно-маневренные и маневренные группы. Это почти 6 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники. Кроме того, по поручению губернатора Андрея Травникова в Новосибирской области обновили систему интеллектуального распознавания пожаров.