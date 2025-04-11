В Новосибирской области ввели особый противопожарный режим

Наш регион полностью укомплектован техникой, также имеется достаточное количество специалистов для оперативного тушения пожаров, начиная пожарными-десантниками и заканчивая летчиками-наблюдателями.
В пяти районах и муниципальных округах Новосибирской области, а также в городе Новосибирске с 11 апреля по 12 мая 2025 года установлен особый противопожарный режим и утверждены дополнительные требования к пожарной безопасности.Соответствующее постановление «Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области» с перечисленными особенностями режима, предписаниями и рекомендациями органам власти и гражданам одобрено на внеочередном заседании правительства региона..
Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Евгений Назаров доложил: «В связи с установлением на территории Новосибирской области тёплой, сухой и ветряной погоды, что способствует быстрому распространению лесных и ландшафтных пожаров и может привести к переходу пожаров на населенные пункты, расположенные на территории Новосибирской области, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций предлагается установить особый противопожарный режим на территориях Доволенского, Краснозерского, Новосибирского, Сузунского районов, Карасукского муниципального округа, города Новосибирска. На период действия особого противопожарного режима будут установлены дополнительные требования пожарной безопасности».
На указанных территориях вводится запрет на посещение гражданами лесов, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, выполнением работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности. Также вводится запрет на использование открытого огня, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территориях поселений и городских округов, СНТ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железнодорожных и автомобильных дорог. Вместе с этим, запрещается приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе на территориях частных домовладений, садоводческих или огороднических товариществ (за исключением мангалов, а также приспособлений, находящихся на территориях частных домовладений, садоводческих или огороднических товариществ, организаций общественного питания и эксплуатируемых гражданами и указанными организациями с соблюдением мер пожарной безопасности, установленных нормативными документами по пожарной безопасности).
Новосибирская область полностью укомплектована специализированной техникой, также имеется достаточное количество обученных специалистов для оперативного обнаружения и тушения пожаров в первые сутки, начиная пожарными-десантниками и заканчивая летчиками-наблюдателями. Общее количество сил и средств для тушения лесных пожаров по сводному плану тушения составляет 4 610 человек и 2 091 единица техники. Также на защите территорий от ландшафтных возгораний стоят добровольные пожарные. Оперативное обнаружение и ликвидацию термоточек на начальной стадии горения обеспечивают патрульные, патрульно-маневренные и маневренные группы. Это почти 6 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники. Кроме того, по поручению губернатора Андрея Травникова в Новосибирской области обновили систему интеллектуального распознавания пожаров.
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