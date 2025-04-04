Паводок ожидается ровным: Новосибирск подготовили к весеннему половодью

Благоприятный прогноз паводка озвучили на межведомственном совещании в администрации Советского района. Новосибирское водохранилище полностью готово к приему талых вод. Запасы снега на алтайских перевалах в пределах нормы и, по прогнозам экспертов, не опасны дачным обществам.

«Осенне-зимний период 2024-2025 года был благоприятным для водопотребителей и Горводоканала. Большие запасы воды в почве обеспечили высокий приток в водную систему Сибири. По итогам экспедиции видим, что запасы снега и воды на алтайских перевалах около нормы, на равнинной части – существенно ниже нормы, – рассказал начальник Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Дубовицкий. – Паводок ожидается ровным и не превысит уровня 320 см, при этом подтопление начинается с 355 см. При прогнозируемых благоприятных условиях график прохождения половодья плавный, без особых колебаний, сброс воды планируется меньше 4 тыс. м3/с».

Директор филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС» Александр Холодов обозначил, что новосибирское водохранилище полностью готово к приему талых вод. Оборудование ГЭС проверено, необходимая подготовка персонала проведена. В соответствии с прогнозом и емкостью водохранилища составлен предварительный график прохождения половодья.

Пропуск талых вод через территорию города завершен. Были своевременно расчищены русла малых рек и коллекторы. Основная масса снега сошла, паводок проходит в плановом режиме, без выхода за критические отметки. Во взаимодействии с руководителями дачных и садовых обществ была проверена система оповещения, проведен смотр готовности сил и спасательных средств.

Единая дежурная диспетчерская служба ежедневно получает информацию о складывающейся обстановке и доводит до всех заинтересованных лиц, в том числе до дачников. При необходимости будут приведены в готовность силы и средства муниципальной аварийно-спасательной службы.