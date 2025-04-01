В Новосибирском краеведческом музее назначили нового директора

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина представила коллективу Новосибирского государственного краеведческого музея нового руководителя. Учреждение возглавил Антон Рубшев. В числе задач нового руководителя обозначены сохранение и укрепление статуса Новосибирского краеведческого музея как важнейшего культурного центра региона.

Антон Рубшев окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры. После переезда в 2017 году в Новосибирск, работает в Новосибирском государственном краеведческом музее – до сентября 2023 года старшим научным сотрудником экспозиционно-выставочного отдела и с сентября 2023 года старшим научным сотрудником службы главного хранителя – хранителем коллекции керамики и стекла. В декабре 2023 года назначен заместителем директора по основной деятельности.