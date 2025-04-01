В Новосибирском краеведческом музее назначили нового директора

Ранее он курировал работу музеев Забайкальского края.
Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина представила коллективу Новосибирского государственного краеведческого музея нового руководителя. Учреждение возглавил Антон Рубшев. В числе задач нового руководителя обозначены сохранение и укрепление статуса Новосибирского краеведческого музея как важнейшего культурного центра региона.
Антон Рубшев окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры. После переезда в 2017 году в Новосибирск, работает в Новосибирском государственном краеведческом музее – до сентября 2023 года старшим научным сотрудником экспозиционно-выставочного отдела и с сентября 2023 года старшим научным сотрудником службы главного хранителя – хранителем коллекции керамики и стекла. В декабре 2023 года назначен заместителем директора по основной деятельности.
С мая 2024 года исполняет обязанности директора Новосибирского государственного краеведческого музея. За период работы в должности исполняющего обязанности директора музеем были реализованы ряд крупных проектов.
Антон Витальевич курировал деятельность государственных и муниципальных музеев в Министерстве культуры Забайкальского края. Награжден Почетной грамотой Министерства культуры Забайкальского края, Благодарственными письмами Губернатора Забайкальского края, Министерства культуры Забайкальского края, Министерства культуры Новосибирской области.
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