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В Новосибирске планируют отмыть все остановочные павильоны

Городские остановки приведут в порядок к майским праздникам.

pixabay.com

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил главам администраций районов и департаменту транспорта привести остановочные павильоны города в порядок – отмыть, почистить. Эта работа должна быть системной – подчеркнул глава города.

«В прошлом году мы поменяли около 200 остановочных павильонов, в основном это стеклянные современные конструкции. В этом году планируем эту работу продолжить: 177 остановок у нас в плане – 23 уже установлены. Объезжая город, вижу, что далеко не все остановочные павильоны находятся в нормативном состоянии. К сожалению, есть и акты вандализма, и объявления, и чего там только нет. Поэтому сейчас, когда температура уверенно уйдет в положительные значения, ставлю задачу всё убрать, отмыть. Привлекайте правоохранительные органы, наказывайте вандалов – разбитое стекло стоит дорого», – подчеркнул Максим Кудрявцев.

К майским праздникам все остановки должны быть приведены в нормативное состояние.

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