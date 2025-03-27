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Максим Кудрявцев показал редкую ретрофотографию новосибирской мэрии

Негатив этого фото хранился в архиве Новосибирского союза архитекторов.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

Максим Кудрявцев разместил в своем телеграм-канале черно-белое изображение городской администрации, написав: «Это одна из редких фотографий здания на Красном проспекте, 34, известного всем как мэрия Новосибирска». Глава города сообщил, что «в марте исполнилось 100 лет с начала его строительства, которое во многом определило облик современного центра города и площади Ленина». 

Здание было заложено 4 марта 1925 года. По замыслу московских архитекторов предназначалось для Промышленного банка СССР и стало отражением советского конструктивизма. Но за время существования претерпело заметные изменения архитектурного стиля. В 30-е годы высота увеличилась с трех до пяти этажей, после реконструкции 50-х добавились элементы неоклассики.

Мэр отметил, что сейчас это памятник архитектуры федерального значения, сохранивший уникальные черты эпохи. На протяжении века здание мэрии остается свидетелем множества событий и наглядным примером бурного развития Новосибирска.

Кстати, вы можете записаться на экскурсию по зданию мэрии, которую проводит музей города, добавил глава Новосибирска.

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