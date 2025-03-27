Максим Кудрявцев показал редкую ретрофотографию новосибирской мэрии

Максим Кудрявцев разместил в своем телеграм-канале черно-белое изображение городской администрации, написав: «Это одна из редких фотографий здания на Красном проспекте, 34, известного всем как мэрия Новосибирска». Глава города сообщил, что «в марте исполнилось 100 лет с начала его строительства, которое во многом определило облик современного центра города и площади Ленина».



Здание было заложено 4 марта 1925 года. По замыслу московских архитекторов предназначалось для Промышленного банка СССР и стало отражением советского конструктивизма. Но за время существования претерпело заметные изменения архитектурного стиля. В 30-е годы высота увеличилась с трех до пяти этажей, после реконструкции 50-х добавились элементы неоклассики.



Мэр отметил, что сейчас это памятник архитектуры федерального значения, сохранивший уникальные черты эпохи. На протяжении века здание мэрии остается свидетелем множества событий и наглядным примером бурного развития Новосибирска.



Кстати, вы можете записаться на экскурсию по зданию мэрии, которую проводит музей города, добавил глава Новосибирска.