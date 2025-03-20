Новосибирцам рассказали о ЧП на водоемах в период потепления

Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты предупреждает горожан о рисках, связанных с происшествиями на водных объектах на фоне потепления.



Из-за повышения температуры начинает разрушаться ледовое покрытие на водоёмах. В опасности оказываются и любители подлёдного лова рыбы, и дети, решившие поиграть и покататься на льду. На Оби сильное течение, справиться с которым сложно даже взрослому и подготовленному человеку.



Для снижения рисков возникновения ЧС в период весеннего половодья на Новосибирской ГЭС увеличен сброс воды в нижний бьеф. Это привело к вскрытию Оби по её руслу и отрыву льда от береговой кромки.



Специалисты «Службы АСР и ГЗ» призывают воздержаться от выхода на ненадёжное ледовое покрытие и напоминают, что выход на лёд в период таяния льдов запрещён.



Особое внимание специалисты обращают на то, чтобы родители в преддверии весенних каникул объяснили детям опасность прогулок по льду.



При возникновении несчастного случая на водоёме необходимо срочно сообщить об этом по телефону 112.