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Новосибирцам рассказали о ЧП на водоемах в период потепления

Специалисты подчеркивают, что родителям важно в преддверии весенних каникул объяснить детям опасность прогулок по некрепкому льду.

Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты предупреждает горожан о рисках, связанных с происшествиями на водных объектах на фоне потепления.

Из-за повышения температуры начинает разрушаться ледовое покрытие на водоёмах. В опасности оказываются и любители подлёдного лова рыбы, и дети, решившие поиграть и покататься на льду. На Оби сильное течение, справиться с которым сложно даже взрослому и подготовленному человеку.

Для снижения рисков возникновения ЧС в период весеннего половодья на Новосибирской ГЭС увеличен сброс воды в нижний бьеф. Это привело к вскрытию Оби по её руслу и отрыву льда от береговой кромки.

Специалисты «Службы АСР и ГЗ» призывают воздержаться от выхода на ненадёжное ледовое покрытие и напоминают, что выход на лёд в период таяния льдов запрещён.

Особое внимание специалисты обращают на то, чтобы родители в преддверии весенних каникул объяснили детям опасность прогулок по льду.

При возникновении несчастного случая на водоёме необходимо срочно сообщить об этом по телефону 112.

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