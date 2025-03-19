В Новосибирске в год 80-летия Победы обновят мемориал «Монумент Славы»

Локальные ремонтные работы на территории мемориального ансамбля «Монумент Славы» проведут до 5 мая. Об этом рассказала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова. До праздника помоют и покрасят пилоны, малые архитектурные формы и девять единиц боевой техники.



К более сложным работам приступят после празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В летний период будут восстановлены твердые покрытия и отремонтирована дорожно-тропиночная сеть на территории сквера. Обновят мозаичный бетон у Вечного огня.



Кроме того, в парке «Березовая роща» проведут текущий ремонт монумента «Вечная память воинам, умершим от ран в госпиталях города Новосибирска».