Особая экономическая зона «Новосибирск»: какие перспективы откроет создание первой в регионе ОЭЗ?

По инициативе правительства Новосибирской области в регионе создана первая особая экономическая зона, соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. ОЭЗ «Новосибирск» дает уникальные преимущества для развития бизнеса и привлечению инвестиций в регион.

О том, какими возможностями смогут пользоваться резиденты на территории ОЭЗ, рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. «Год назад мы подали заявку в Минэкономразвития России о создании первой в Новосибирской области особой экономической зоны. ОЭЗ – это самый эффективный для инвесторов формат реализации своих проектов, так как он включает в себя очень большие налоговые преференции. Заявка Новосибирской области была поддержана на комиссии под руководством вице-премьера правительства России Александра Валентиновича Новака, где говорилось, что проект ОЭЗ Новосибирской области стратегический не только для региона, но и для Сибири и всей страны», – рассказал Лев Решетников.

Как ранее было отмечено на встрече губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с членами Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС), создание стратегически важной в масштабах страны ОЭЗ соответствует планам по расширению логистических возможностей региона. Кроме того, особая экономическая зона позволит развивать производства с высоким импортозамещающим и экспортным потенциалом, принесёт дополнительные поступления доходов в областной и федеральный бюджеты.