Какая программа запланирована в Новосибирске в честь 80-й годовщины Победы?

Перед Днем Победы город сменит облик, в частности, место коммерческой рекламы займут праздничные баннеры.
В дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на центральных улицах Новосибирска наружную рекламу заменят праздничными баннерами с историческими фактами и фотографиями. Город должен быть готов к знаменательной дате по всем направлениям – такую задачу поставил мэр Максим Кудрявцев.
«В Новосибирске идёт подготовка к большим праздничным мероприятиям, посвященным 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это самое важное мероприятие года, поэтому все чувствуют большую ответственность. 19 февраля мы начали цикл праздничных событий, посвященных этой великой дате. В кинотеатре имени Маяковского состоялся большой концерт. Специально к 80-летию Победы были отлиты медали. Они уже вручены участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, узникам концлагерей. По нашим данным, непосредственно участников Великой Отечественной войны у нас остался 71 человек. К сожалению, с каждым годом их становится всё меньше. Мы должны дойти до каждого и отдать дань уважения, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. – Главам районных администраций поставлена задача привести памятные места в нормативное состояние, позже доложите о результатах. Готовим город к торжествам».
На центральных улицах города – Красном проспекте, Октябрьской магистрали, ул. Кирова, части ул. Большевистской, а также проспекте Карла Маркса и ул. Станиславского на период празднования Дня Победы коммерческую рекламу заменят праздничными материалами.
«Работа по размещению материалов, посвященных Дню Победы, началась с 15 января, информационные материалы размещены на 30 видеоэкранах. С 1 марта дополнительно задействованы еще 20 видеоэкранов. С 1 апреля мы планируем задействовать все видеоэкраны города, – доложил начальник управления художественного облика города мэрии города Новосибирска Алексей Ярик. – Намерены в этом году воспользоваться 25 медиафасадами, на которых исключаем размещение 8 и 9 мая коммерческой рекламы, планируем реализовать прямую трансляцию Парада Победы».
На щитах и баннерах размещаются печатные материалы, всего планируется использовать более 400 конструкций среднего формата, а также световые короба и щиты больших размеров.
Специалисты мэрии разработали программу мероприятий, посвящённых празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Все они объединены общей идеей.
«Основная концепция празднования Дня Победы в этом году – «Новосибирск – Город трудовой доблести. Всё для фронта, всё для Победы!» Данная концепция объединяет в себе и тему города-тыла, и тему воинской славы сибиряков. Ведь в годы Великой Отечественной войны Новосибирск являлся одним из важнейших тыловых центров страны, где ковалась Победа. Его жители проявили массовый трудовой героизм и внесли существенный вклад в разгром фашизма на полях сражений», – пояснил и. о. заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Алексей Нефедов.
В преддверии празднования 9 Мая пройдут такие традиционные акции, как «Георгиевская ленточка», «Сад Памяти», «Свеча Памяти». Более двухсот курсантов заступят на Вахту Памяти – почётный караул будет выставлен почти в каждом районе города.
Впервые в Новосибирске будет реализован федеральный проект «Чтения Победы» – публичные чтения отечественной военной литературы с участием популярных блогеров и других известных личностей города, показ фильмов о Великой Отечественной войне.
В начале мая в концертном комплексе имени Маяковского запланировано проведение праздничной концертной программы «Майский вальс» с участием любимых новосибирских артистов и творческих коллективов.
В День Победы, 9 мая, в 10.00 состоится военный парад войск Новосибирского гарнизона на площади имени Ленина.
После окончания парада на Красном проспекте дадут старт 78-ой городской легкоатлетической эстафете памяти маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина.
Вечером состоится городская концертная программа, которая начнётся акцией «И город узнал о Победе». Её участники на 30 минут погрузятся в атмосферу победного мая 1945 года.
В завершение праздника на площади имени Ленина и других городских площадках, которые войдут в план основных мероприятий, состоится праздничный фейерверк.
Различные тематические программы и мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут организованы во всех районах города и учреждениях сферы культуры, спорта и молодёжной политики.
В Новосибирске продолжаются мероприятия акции «Эстафета патриотизма поколений». Она проводится по инициативе городского Совета ветеранов при поддержке мэрии Новосибирска. Первый этап акции стартовал в 2016 году и завершился в год 75-летия Победы. В 2025 году завершится её второй этап.
За восемь лет проведения акции состоялось множество конкурсов, фестивалей, выставок, в которых приняли участие тысячи новосибирцев, снято шесть документальных фильмов серии «Новосибирск – Город трудовой доблести и славы».
Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru
Комментарии (0)