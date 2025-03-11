Какая программа запланирована в Новосибирске в честь 80-й годовщины Победы?

В дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на центральных улицах Новосибирска наружную рекламу заменят праздничными баннерами с историческими фактами и фотографиями. Город должен быть готов к знаменательной дате по всем направлениям – такую задачу поставил мэр Максим Кудрявцев.

«В Новосибирске идёт подготовка к большим праздничным мероприятиям, посвященным 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это самое важное мероприятие года, поэтому все чувствуют большую ответственность. 19 февраля мы начали цикл праздничных событий, посвященных этой великой дате. В кинотеатре имени Маяковского состоялся большой концерт. Специально к 80-летию Победы были отлиты медали. Они уже вручены участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, узникам концлагерей. По нашим данным, непосредственно участников Великой Отечественной войны у нас остался 71 человек. К сожалению, с каждым годом их становится всё меньше. Мы должны дойти до каждого и отдать дань уважения, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. – Главам районных администраций поставлена задача привести памятные места в нормативное состояние, позже доложите о результатах. Готовим город к торжествам».

На центральных улицах города – Красном проспекте, Октябрьской магистрали, ул. Кирова, части ул. Большевистской, а также проспекте Карла Маркса и ул. Станиславского на период празднования Дня Победы коммерческую рекламу заменят праздничными материалами.

«Работа по размещению материалов, посвященных Дню Победы, началась с 15 января, информационные материалы размещены на 30 видеоэкранах. С 1 марта дополнительно задействованы еще 20 видеоэкранов. С 1 апреля мы планируем задействовать все видеоэкраны города, – доложил начальник управления художественного облика города мэрии города Новосибирска Алексей Ярик. – Намерены в этом году воспользоваться 25 медиафасадами, на которых исключаем размещение 8 и 9 мая коммерческой рекламы, планируем реализовать прямую трансляцию Парада Победы».