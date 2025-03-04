Не только розы: какие цветы чаще всего поставляют в Новосибирскую область?

В преддверии Женского дня в регион активизировались поставки цветочной продукции. В ходе пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Юрий Похлебин сообщил, какие цветы чаще всего привозят в Новосибирскую область, пишет АиФ-Новосибирск.

Самыми популярными оказались розы, гвоздики, хризантемы, гипсофилы, тюльпаны, пионы, ирисы, альстромерии, герберы и эустомы. Именно эти цветы можно чаще всего увидеть на прилавках магазинов. 55% от общего ввоза попадает в Новосибирскую область, остальная часть – в Красноярский (27%) и Алтайский (17,5%) края, а также в Иркутскую область (0,2%).

Из экзотических растений в регион ввозят брунию, лимониум, ранункулюс, цимбидиум и эрингиум