Андрей Травников: «Нам надо уделять больше внимания продвижению Новосибирской области как центра ИТ-компетенций»

Губернатор принял участие в расширенном заседании коллегии министерства цифрового развития и связи Новосибирской области и обозначил приоритеты в работе отрасли.

Модератором и основным докладчиком выступил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь. Прозвучали доклады об итогах работы министерства в 2024 году, об основных задачах цифровой трансформации на 2025 год.

Несмотря на санкционное давление, ИТ-отрасль успешно развивается. В числе приоритетов – дальнейшее развитие ИТ-отрасли, позиционирование Новосибирской области как ИТ-столицы, где комфортно и удобно работать специалистам, а компаниям – вести бизнес.

Андрей Травников поблагодарил собравшихся за вклад в ту глобальную цифровую трансформацию всей нашей жизни и работы, которая произошла за последние шесть лет – годы реализации национального проекта «Цифровая экономика»: «Внедрено много новых сервисов, систем, инструментов, причём не только в рамках различных федеральных программ и национального проекта, но и наших региональных программ. Это и разворачивание сети датчиков пожарного извещения, и система «Безопасный город», совместные проекты с партнёрами, создание действительно надёжного щита безопасности наших данных и систем. Приобреталась новая техника, иногда с нестандартными подходами, которые позволяли экономить бюджетные средства. Принимались кадровые решения. В итоге, создана огромная инфраструктура. Система должна приносить результаты, и нам требуется по-новому рассмотреть подходы к обслуживанию и развитию всей этой структуры – новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» заставляет нас разработать стратегию этой цифровой трансформации. Система дорогостоящая, требует больших вложений, и при защите бюджета мы должны чётко расставлять приоритеты, чтобы проекты приносили ощутимый результат. Если результата нет, будем вкладываться во что-то другое.