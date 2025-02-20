Андрей Травников: «Нам надо уделять больше внимания продвижению Новосибирской области как центра ИТ-компетенций»

В числе задач, стоящих перед минцифры, — повышение уровня киберграмотности населения, развитие почтовой связи, оснащение планшетами бригад скорой помощи, учителей, врачей и соцработников.
Губернатор принял участие в расширенном заседании коллегии министерства цифрового развития и связи Новосибирской области и обозначил приоритеты в работе отрасли.
Модератором и основным докладчиком выступил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь. Прозвучали доклады об итогах работы министерства в 2024 году, об основных задачах цифровой трансформации на 2025 год.
Несмотря на санкционное давление, ИТ-отрасль успешно развивается. В числе приоритетов – дальнейшее развитие ИТ-отрасли, позиционирование Новосибирской области как ИТ-столицы, где комфортно и удобно работать специалистам, а компаниям – вести бизнес.
Андрей Травников поблагодарил собравшихся за вклад в ту глобальную цифровую трансформацию всей нашей жизни и работы, которая произошла за последние шесть лет – годы реализации национального проекта «Цифровая экономика»: «Внедрено много новых сервисов, систем, инструментов, причём не только в рамках различных федеральных программ и национального проекта, но и наших региональных программ. Это и разворачивание сети датчиков пожарного извещения, и система «Безопасный город», совместные проекты с партнёрами, создание действительно надёжного щита безопасности наших данных и систем. Приобреталась новая техника, иногда с нестандартными подходами, которые позволяли экономить бюджетные средства. Принимались кадровые решения. В итоге, создана огромная инфраструктура. Система должна приносить результаты, и нам требуется по-новому рассмотреть подходы к обслуживанию и развитию всей этой структуры – новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» заставляет нас разработать стратегию этой цифровой трансформации. Система дорогостоящая, требует больших вложений, и при защите бюджета мы должны чётко расставлять приоритеты, чтобы проекты приносили ощутимый результат. Если результата нет, будем вкладываться во что-то другое.
Второй приоритет в работе – это знаковые, имиджевые вещи, которые бы позволяли закрепить наше лидерство в отрасли. Нам надо уделять больше внимания имиджевому продвижению Новосибирской области именно как центра ИТ-компетенций, подготовки кадров и решений. Скромность – это первый шаг к забвению. Наш успех, скажем, во внедрении «Безопасного города» – это действительно успех, и о нём должны знать во всей стране», – подчеркнул глава региона.
В числе задач, стоящих перед министерством цифрового развития и связи Новосибирской области: импортозамещение устаревшего сетевого и серверного оборудования, автоматизированных рабочих мест, программного обеспечения информационных систем; завершение реализации программы по устранению цифрового неравенства; продолжение оснащения школ сетями вай-фай, системами видеонаблюдения за входными группами; оснащение планшетами отечественного производства учителей, бригад скорой помощи, врачей и социальных работников; развитие почтовой связи; дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; завершение перевода на отечественное ПО системы 112; повышение уровня киберграмотности населения, наиболее уязвимых категорий граждан; внедрение принципов клиентоцентричности в работу органов власти в рамках федерального проекта «Государство для людей»; оптимизация массовых социально-значимых услуг, переход на их проактивное предоставление, уход от бумажных документов; внедрение новых сервисов «Карты жителя», сервиса «Госключ»; применение беспилотных авиационных систем для решения задач государственного управления; повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта.
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