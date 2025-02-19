На восстановление новосибирских газонов потратят 135 миллионов рублей

Проект по восстановлению газонов вдоль автомобильных дорог в 2025 году будет продолжен во всех районах города. Об этом заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в эфире телекомпании «Вести-Новосибирск».

«Мы четко понимаем, что ненормативный газон – это источник пыли. В 2024 году мы реализовали пилотный проект, в него вошли три района Новосибирска, им выделили по 15 млн рублей, и в районах сделали новые газоны, установили новые бордюры, чтобы грязь не стекала на полотно дороги. «Пилот» оказался успешным, поэтому в этом году проект продолжили, развернули его во всех районах города и на эти цели выделили 135 млн рублей», – отметил градоначальник.

В 2024 году Дзержинскому, Первомайскому и Советскому районам было выделено по 15 млн рублей на восстановление газонов вдоль крупных автомобильных дорог. В Дзержинском районе в рамках проекта обновили два участка проспекта Дзержинского и улицу Трикотажную, заменили грунт, высадили деревья и кустарники. В Первомайском районе благоустроили бульвар на улице Эйхе: восстановили озеленение, провели обрезку деревьев и высадили живую изгородь. На площади более чем 22 тыс. квадратных метров восстановили газоны в Советском районе.