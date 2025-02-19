В Новосибирской области появится первая для региона особая экономическая зона

В нашем регионе создадут первую особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Новосибирск». Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр гоорода Максим Кудрявцев.



Новая площадка в формате «сухой порт» займет 406 гектаров в черте города и будет располагаться рядом с Транссибом, аэропортом Толмачево и промышленно-логистическим парком. Здесь создадут кластеры логистики и строительной продукции.



На первом этапе планируется реализовать пять проектов на сумму инвестиций свыше 9,2 млрд рублей и создать около 700 новых рабочих мест.



Всего в стране создано более 50 таких территорий, отметил глава города. Создание ОЭЗ — важный шаг для формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе. Это не только привлечёт дополнительные инвестиции в нашу экономику, но и откроет новые возможности трудоустройства для жителей Новосибирска.