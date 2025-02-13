С зимой не прощаемся: новосибирцам обещают аномально низкие весенние температуры

В Новосибирской области этой весной обещают морозы, которые по своей суровости могут превзойти зимние. Климатолог Алексей Непомнящих поделился с изданием Сиб.фм своим прогнозом на март, подчеркнув, что подобные условия не наблюдались около 150 лет.

Эксперт отметил, что весенние температуры в стране будут существенно варьироваться. В большинстве регионов март ожидается с температурами в пределах нормы, а на некоторых территориях возможен даже небольшой их рост. При этом весна будет характеризоваться значительной погодной неоднородностью.

По словам господина Непомнящих, в европейской части страны и на Урале, включая Москву, март может принести температуры, близкие к среднемноголетним значениям или немного выше. На северо-западе России, включая Карелию, Мурманскую, Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области, а также западные районы Архангельской области, ожидается более холодная погода, характерная для конца зимы. На юге Урала ночные температуры могут опускаться до –10...–15°C, а днем колебаться от –5 до 0°C. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах ночные морозы могут достигать -25°C, в то время как дневные температуры будут находиться в диапазоне –7…–12°C.

В Красноярском крае, Иркутской области и Забайкалье март принесет более теплую погоду, однако в Новосибирской и Омской областях, а также на севере России ожидаются аномально низкие температуры.

Эксперт предупредил, что самым холодным периодом весны станет конец марта, когда в отдаленных районах Новосибирской области температура может опускаться до –35°C из-за вторжения арктических воздушных масс. В городской черте температура воздуха в этот период составит в среднем –15°C, но также возможны понижения.