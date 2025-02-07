Гости из Таиланда: в Новосибирском зоопарке имени Шило поселятся карликовые бегемоты

В новосибирском зоосаде завершается строительство павильона для карликовых бегемотов — ожидается, что новые жильцы прибудут из Таиланда в мае этого года. Об этом рассказал директор зоопарка Андрей Шило в пресс-центре ТАСС, пишет НДН.инфо.

Павильон для бегемотов станет первым в новом комплексе «Африка». Сейчас готовится площадка для трансформаторной подстанции и газовой котельной, которые будут обеспечивать энергией будущие павильоны с жирафами, антилопами и зебрами, сообщает издание. Также на данный момент возводят вольеры для малых панд, японских макак, чепрачных тапиров и медоедов.

«Стоимость «Африки» составляет около 2 млрд. рублей, реализация проекта в полном объеме зависит от финансирования, — отмечает Андрей Шило. — При этом ввоз животных не является проблемой, так как всегда можно договориться, даже в условиях санкций, активно ведется работа с коллегами в Юго-Восточной Азии».