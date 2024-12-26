На зимних каникулах в Новосибирске усилят контроль за вывозом мусора

На аппаратном совещании мэр города Максим Кудрявцев дал поручение усилить контроль за вывозом мусора в праздничные дни.



«Спецавтохозяйство» усилило работу подразделений: проведен предупредительный ремонт техники, составлены графики дежурств, созданы рабочие чаты.



Кроме того, региональный оператор организует двойной вывоз мусора с площадок многоквартирных домов, подверженных сверхнормативному накоплению, 30, 31 декабря и 2 января.



«Традиционно праздники люди проводят дома, поэтому важно своевременно вывозить отходы для поддержания города в чистоте и порядке», — подчеркнул градоначальник.



Если ваш контейнер переполнен, звоните в диспетчерскую службу МУП «САХ» по телефону: 363-04-22, круглосуточно, без выходных.