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На зимних каникулах в Новосибирске усилят контроль за вывозом мусора

В случае заполнения контейнера жители смогут в любое время позвонить в диспетчерскую службу регионального оператора по обращению с ТКО.

На аппаратном совещании мэр города Максим Кудрявцев дал поручение усилить контроль за вывозом мусора в праздничные дни.

«Спецавтохозяйство» усилило работу подразделений: проведен предупредительный ремонт техники, составлены графики дежурств, созданы рабочие чаты.

Кроме того, региональный оператор организует двойной вывоз мусора с площадок многоквартирных домов, подверженных сверхнормативному накоплению, 30, 31 декабря и 2 января.

«Традиционно праздники люди проводят дома, поэтому важно своевременно вывозить отходы для поддержания города в чистоте и порядке», — подчеркнул градоначальник.

Если ваш контейнер переполнен, звоните в диспетчерскую службу МУП «САХ» по телефону: 363-04-22, круглосуточно, без выходных.

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