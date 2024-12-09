За год в новосибирских домах заменили более 90 лифтов

За счет средств, накопленных на счете Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области (региональный оператор капремонта), заменили 58 лифтов, а еще 35 – за счет средств собственников на спецсчетах, которым будет оказана поддержка из областного бюджета.

Представители министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области и Фонда модернизации ЖКХ провели сегодня проверку замены лифтового оборудования в Новосибирске в многоквартирном доме по ул. Сибревкома, 6. Дом имеет 5 подъездов, в первых трех лифты были заменены в 2022-2023 гг, в оставшихся – работы завершены в ноябре. Лифтовое оборудование введено в эксплуатацию.



«В 2024 году в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, работы по ремонту, замене, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений выполнены в полном объеме. В 19 домах заменено 58 лифтов, стоимость которых составила 175,6 млн. рублей. Кроме того, владельцы спецсчетов заменили еще 35 лифтов, им будет оказана поддержка из областного бюджета в размере 37 млн рублей», – сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Ольховиков.



По плану 2025 года в 23 многоквартирных домах запланирована замена 65 лифтов предельной стоимостью 215 млн рублей. Также, региональной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, утвержденной правительством региона, на 2024-2025гг запланирована замена 273 лифтов в 111 домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, оценочная стоимость замены составляет 867,5 млн рублей.