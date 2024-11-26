На ближайшую трехлетку в Новосибирской области запланировано строительство 130 социальных объектов

О перспективах развития строительной отрасли Новосибирской области, динамике ввода жилья на территории региона и реализации механизма КРТ (механизм комплексного развития территорий) в ходе пресс-конференции рассказал министр строительства Дмитрий Богомолов.

«Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей экономики Новосибирской области и сегодня он показывает положительную динамику развития. В первую очередь это касается жилищного строительства. С начала года уже введено в эксплуатацию 2,149 млн кв.м жилья при плановых показателях – 2,154 млн кв.м. Последние месяцы традиционно самые активные по сдаче жилых домов, поэтому нет сомнений, что мы справимся с поставленной задачей, несмотря на усложнившиеся экономические условия», – рассказал Дмитрий Богомолов.

Параллельно продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры, Правительство Новосибирской области максимально участвует в различных федеральных программах и национальных проектах, реализует региональные программы. В 2024 году на разных этапах строительства – от проектирования до возведения – находится более 100 объектов. Уже введены в эксплуатацию такие знаковые объекты, как бассейн СКА и лицей № 185 в Новосибирске, ДШИ в Купино и Дворец Культуры в поселке Озеро-Карачи, до конца года в планах завершить строительство еще целого ряда крупных объектов — поликлиник в Оби, Краснозерке, Колывани и Чулыме, 5 школ на 3450 мест и детского сада на 120 мест, большой детской школы искусств в Черепаново, фельдшерско-акушерских пунктов в самых отдаленных районах Новосибирской области.

«Эта работа будет продолжена в ближайшие три года. В этот период планируется ввод в эксплуатацию 130 объектов – от крупных поликлиник и школ, до небольших, но крайне нужных жителям фельдшерско-акушерских пунктов», – отметил Дмитрий Богомолов.