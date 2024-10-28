Минтранс Новосибирской области проконтролировал подготовку спецтехники к зимнему сезону

В 2024 году мэрия города Новосибирска благодаря поддержке регионального правительства провела большую закупку специализированной техники по договору лизинга. Благодаря этому город получил сто двенадцать единиц спецтехники для качественного содержания улично-дорожной сети муниципалитета в зимнее время года.

«Благодаря поддержке правительства региона Новосибирск получит сто двенадцать единиц спецтехники. По договорам лизингу будут приобретены комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики, а также роторная техника, которая позволяет убирать большие объемы снега. На эти цели в областном бюджете с 2025 года заложено 375,4 млн рублей ежегодно», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.



Вся спецтехника отечественного производства, что позволит в случае необходимости быстро провести ремонт отдельных элементов и снизит ожидание поставки запчастей. Старую технику будут постепенно утилизировать с приходом в негодность.



В настоящее время готовность автопарка города составляет порядка 90%. Муниципалитет также провел работу по набору специалистов, способных управлять новой техникой. Одновременно с этим продолжается подготовка к зимнему периоду региональных подрядчиков. Заготавливаются противогололедные материалы и водопропускные трубы. В зимний период ежедневно на очистку областных дорог выходят от 500 до 700 единиц дорожной техники.