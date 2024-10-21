В Новосибирской области завершился пожароопасный сезон

В течение пожароопасного сезона в границах лесного фонда региона был зарегистрирован 41 лесной пожар, перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры не допущено

Пожароопасный сезон завершился в регионе. Это связано с понижением температуры воздуха, выпадением осадков и отсутствием степени пожарной опасности в лесах. Соответствующее постановление подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В 2024 году пожароопасный сезон в Новосибирской области начался с 15 апреля. Как и в прошлом году, из-за сухой и ветряной погоды с началом пожароопасного сезона в регионе был введен особый противопожарный режим, который устанавливает ряд запретов и требований пожарной безопасности. Как показывает статистика и практика, данная мера оказалась эффективной.

К завершению пожароопасного сезона в границах лесного фонда региона был зарегистрирован 41 лесной пожар на общей площади 158,81 га. Все пожары были своевременно ликвидированы в течение суток, перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры допущено не было.

В 10 раз сократить количество лесных пожаров по сравнению с прошлогодними показателями удалось не только в связи с удовлетворительными погодными условиями, но и благодаря полному оснащению специальной техникой лесничеств, реорганизации работы «Новосибирской базы авиационной охраны лесов», многоуровневой системе мониторинга лесопожарной обстановки, усиленному патрулированию, обработке зон примыкания леса к населенным пунктам специальными огнестойкими жидкостями, профилактической работе и систематическим проверкам.

Основной причиной возникновения лесных пожаров по-прежнему остается человеческий фактор – переход огня с земель иных категорий и вина местного населения – в общей сложности 95 % лесных пожаров. И только два лесных пожара возникли из-за гроз. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности было привлечено 184 лица, наложено штрафов на общую сумму 835 тыс. руб.

В следующем году министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области продолжит обновлять технику, закупать квадракоптеры, устанавливать камеры системы видеомониторинга лесных пожаров «Лесохранитель» в новых районах и обучать специалистов, чтобы благополучно достигнуть показателя, касающегося сокращения площади лесных пожаров.

Несмотря на завершение пожароопасного сезона в связи с наступлением осенней погоды, угрозу возникновения возгораний пока исключать нельзя. Поэтому сообщайте о возгораниях в лесу по прямой линии (383) 200-10-35 или единому номеру лесного хозяйства 8 (800) 100-94-00.