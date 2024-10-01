В Новосибирской области пройдет масштабная проверка систем оповещения

Системы оповещения предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2 октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле-, радиоканалов. В Новосибирской области запуск сирен пройдёт в 10:40 по местному времени, а в 10:43 замещение эфира теле-, радиоканалов. Вся «процедура» займет 10 минут. Кроме того, информация будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор – любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.

В ходе комплексных проверок готовности систем оповещения населения осуществляется включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения «Внимание всем!», в эфире теле- и радиоканалов транслируется информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».