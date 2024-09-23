Александр Бойко опроверг информацию о сносе «Сибирского Молла»

ТЦ «Сибирский Молл» снесут — эта громкая новость пополнила ленту новосибирских СМИ на днях и вызвала волну обсуждений. На деле «сенсация» оказалась вырванной из контекста информацией. Издание Сибкрай.ru выяснило у Александра Бойко детали ситуации.

«СМИ со ссылкой на учредителя группы компаний TS Group Александра Бойко, ранее купившего торговый центр, сообщили, что организация бизнесмена подписала с НГУАДИ соглашение о создании совместной лаборатории, где студенты – будущие архитекторы и градостроители – представят проекты обновления площадки. Как отмечалось, на этом месте предусматривается строительство более 700 000 квадратных метров, в том числе 250 000 квадратных метров жилья, конгресс-центра на 1 500 гостей для мероприятий федерального уровня, а также апартаментов. Отмечалось, что проект рассчитан минимум на семь лет», — пишет Сибкрай.ru.

«Нет таких планов. Это бред. Я читал все это – там вытянуто все из контекста. Ничего такого не было вообще, абсолютно. Вранье и провокация. Может быть лет через десять. Мы даже проектировать не начинали, там еще земля не подходит под это дело, — заявил изданию господин Бойко. — Это очень и очень далекая перспектива. Я сказал всего лишь, что мы связались с НГУАДИ, подписали соглашение, а они (СМИ) и это переврали. Бред и провокация».

Спешим успокоить всех, кто переживал о судьбе «Сибирского Молла», — торговый центр останется на карте города.

Фото: Никита Крамер