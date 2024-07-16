В Новосибирской области открылась юбилейная тридцатая модельная библиотека

Тридцатая в Новосибирской области и первая детская в Чистоозерном районе модельная библиотека, открытая по нацпроекту «Культура», названа в честь Сергея Павловича Мосияша, писателя-прозаика, члена Российского Союза писателей, лауреата премии имени В. Пикуля, члена Международной ассоциации писателей-баталистов, жившего в Чистоозерном районе.

Заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев, приветствуя гостей церемонии открытия библиотеки, отметил, что в сентябре 2023 года была модернизирована центральная библиотека р.п. Чистоозерного. «Наша область с точки зрения реализации этого направления проектной культуры, создания модельных библиотек, один из лидеров в России. Мы можем этим гордиться. Сейчас мы открываем 30-ю модельную библиотеку. И это очень хорошая цифра. Каждая наша модельная библиотека имеет свое лицо, она имеет свою изюминку, свое отличие. И так выстроено, что каждая модельная библиотека привязывается к своему району, к своей местности, к своим особенностям», – подчеркнул замминистра.