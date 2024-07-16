В Новосибирской области открылась юбилейная тридцатая модельная библиотека

В основе дизайна новой библиотеки композиционно свободная планировка, перетекающие друг в друга пространства помещений, а также концепция игры.
Тридцатая в Новосибирской области и первая детская в Чистоозерном районе модельная библиотека, открытая по нацпроекту «Культура», названа в честь Сергея Павловича Мосияша, писателя-прозаика, члена Российского Союза писателей, лауреата премии имени В. Пикуля, члена Международной ассоциации писателей-баталистов, жившего в Чистоозерном районе.
Заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев, приветствуя гостей церемонии открытия библиотеки, отметил, что в сентябре 2023 года была модернизирована центральная библиотека р.п. Чистоозерного. «Наша область с точки зрения реализации этого направления проектной культуры, создания модельных библиотек, один из лидеров в России. Мы можем этим гордиться. Сейчас мы открываем 30-ю модельную библиотеку. И это очень хорошая цифра. Каждая наша модельная библиотека имеет свое лицо, она имеет свою изюминку, свое отличие. И так выстроено, что каждая модельная библиотека привязывается к своему району, к своей местности, к своим особенностям», – подчеркнул замминистра.
В основу дизайна новой библиотеки легли принципы «oneroomlibrary» – композиционно свободная планировка, перетекающие друг в друга пространства помещений, а также игра, столь важная для развития каждого ребенка. Знакомство маленьких читателей с обновленной библиотекой начнется с информпроспекта «Живая история». Краеведческое направление было и остается неотъемлемой частью работы сотрудников детской библиотеки, и ему посвящена отдельная зона – «Синеозерка». «Синеозерка» – повесть С. П. Мосияша, ее название перекликается с разговорным названием рабочего поселка (Чистоозерка). В этой зоне собраны материалы о писателе, его фотографии и письма, книги, детские рисунки по творчеству писателя, здесь также размещен краеведческий материал.
«Изюминка» обновленной библиотеки — ЛеГород «Патриот», (Призванные Активно Творить, Решать и Оригинально Транслировать) – пространство, оснащенное мультимедийной аппаратурой для проведения выставок, мастер-классов, семинаров, музыкальных вечеров, игровых соревнований, реализации творческих идей и задумок. В этой зоне расположена и лего-стена с выступающими частями. Невозможно представить модельную библиотеку без современных технологий – здесь появились «Виртуальные врата» с индивидуальными посадочными местами для читателей и VR-зона «Виват» (Виртуальные Игровые Встречи Активных и Творческих). Кроме того, в библиотеку было приобретено различное интерактивное оборудование: пол, стол, глобус, VR-очки, электронная книга, графический планшет, 3D-ручки и многое другое.
Но главные изменения коснулись книжного фонда – он обновился почти на 1500 экземпляров изданий различных жанров. Среди новинок – не только классика по школьной программе, но и актуальная художественная и научно-популярная литература современных отечественных и зарубежных авторов, книги необычных форматов: «Ароматные книги», «книги-пушистики», книги-виммельбухи, книги-квесты, неовинтажные книги, флипбуки и книги с дополненной реальностью.
На модернизацию новой детской библиотеки в Чистоозерном направлено свыше 8 млн рублей. До конца года в регионе появится еще четыре модельных библиотеки, одна из них откроется уже в августе в городе Оби.
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