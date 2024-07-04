Новосибирский Дом культуры имени Октябрьской революции готовят к обновлению

Как рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, Дом культуры им. Октябрьской революции – памятник архитектуры регионального значения, построенный в стиле рационализма и конструктивизма. Уникальный облик здания с годами претерпел изменения, однако те решения, которые были использованы при переустройстве внутреннего пространства, сейчас являются менее функциональными, чем первоначальные.

«Хотелось бы, чтобы со временем мы смогли вернуть исторический облик здания, мы знаем первоначальный проект, помещения были устроены гораздо удобнее. Сейчас, учитывая особый статус здания, мы стараемся проводить работы для повышения зрительского комфорта и соблюдения технических требований. В частности, планируется косметический ремонт фойе первого и второго этажей, насыщение элементами конструктивистского стиля, подъем пола в большом зале, монтаж системы кондиционирования», – поделился руководитель Дом культуры Алексей Крыжановский.

Фото: nso.ru