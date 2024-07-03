Более 1 миллиарда рублей на ремонт дорог получил Новосибирск из областного бюджета

Новосибирск получил дополнительно более 1 миллиард рублей из областного бюджета. На эти деньги будут приведены в порядок 37 участков дорог.



«Конкурсные процедуры завершились, сейчас подписываем контракты. На улицах Северной, Одоевского, Есенина, Краузе, Телевизионной и Плахотного работы начались досрочно», — сообщил мэр города Максим Кудрявцев.



В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланирован капитальный ремонт 14 объектов – выполнение идет по графику.