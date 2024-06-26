Почти 120 пунктов сбора вторсырья нанесли на экологическую карту Новосибирска

В Новосибирске разработали экологическую карту, на которую нанесли 119 пунктов сбора вторсырья. Совместный проект двух департаментов мэрии города Новосибирска позволяет найти ближайший к вам пункт приема специфического мусора.

Куда сдать разбитые градусники, тетрапаки, треснувшее стекло, батарейки, шины, металлолом, макулатуру и картон, просроченные лекарства, отработавшие ртутьсодержащие лампы? Ответ можно моментально найти на виртуальной карте на портале «Мой Новосибирск».

На карту уже нанесено 119 действующих точек сбора вторсырья. Локации можно отсортировать по меткам «Пункт приёма», «Контейнер», «Экоцентр», «Стоянка экомобиля». Также доступна выборка по районам города и по типу мусора, который вы хотите сдать на переработку.