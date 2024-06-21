В Первомайском и Советском районах Новосибирска ввели режим повышенной готовности

В связи с подтоплением садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), расположенных в пойме реки Оби, режим повышенной готовности введен в Первомайском и Советском районах. Уровень воды в реке составляет 378 см при опасной отметке в 360 см. В СНТ «Геолог» из-за второй волны паводка подтоплено 17 дачных участков.



В режим функционирования «повышенная готовность» переводят органы управления городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, координационные органы, структурные подразделения мэрии и городские службы.



Создан оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления СНТ, под руководством начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии.



Возле садоводческих товариществ, попавших в зону подтопления, выставят посты спасателей МАСС. Людей, постоянно проживающих здесь, в случае необходимости эвакуируют в пункты временного размещения, электроснабжение и газоснабжение СНТ, оперативно отключат.