18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В следующем году новосибирский аэропорт Толмачево начнет реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы

Генеральный директор Толмачево заявил, что работы оцениваются в диапазоне 12-19 миллиардов рублей.

pxhere.com

Дирекция новосибирского аэропорта Толмачево в 2025 планирует начать реконструкцию первой искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП-1). Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на гендиректора аэропорта Евгения Янкилевича, пишет НДН.ифно.

«Мы рассчитываем, что в рамках государственно-частного партнерства мы со следующего года начнем реконструкцию комплекса ИВПП-1», — сообщил господин Янкилевич.

По его словам, в зависимости от этапности, работы оцениваются в диапазоне 12-19 миллиардов рублей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: