В следующем году новосибирский аэропорт Толмачево начнет реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы

Дирекция новосибирского аэропорта Толмачево в 2025 планирует начать реконструкцию первой искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП-1). Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на гендиректора аэропорта Евгения Янкилевича, пишет НДН.ифно.

«Мы рассчитываем, что в рамках государственно-частного партнерства мы со следующего года начнем реконструкцию комплекса ИВПП-1», — сообщил господин Янкилевич.

По его словам, в зависимости от этапности, работы оцениваются в диапазоне 12-19 миллиардов рублей.