Какую программу приготовили для новосибирцев в День России?

12 июня в столице Сибири пройдет празднование Дня России. Государственные учреждения культуры Новосибирской области подготовили к государственному празднику тематические выставки, спектакли, концертные программы, фестивали, конкурсы, акции, экскурсии, литературные гостиные и другие мероприятия.

Более 300 мероприятий, приуроченных к Дню России состоятся с 7 июня по 14 июня. Основным событием станет праздничная программа на Михайловской набережной.

Для детей и взрослых будут работать интерактивные площадки и мастер-классы, выступления творческих коллективов Новосибирской области. Состоится старт мотопробега «Сибирь – территория мужества!», посвященного Дню России.