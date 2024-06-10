Какую программу приготовили для новосибирцев в День России?

Эпицентром праздника в нашем городе станет Михайловская набережная.
12 июня в столице Сибири пройдет празднование Дня России. Государственные учреждения культуры Новосибирской области подготовили к государственному празднику тематические выставки, спектакли, концертные программы, фестивали, конкурсы, акции, экскурсии, литературные гостиные и другие мероприятия.
Более 300 мероприятий, приуроченных к Дню России состоятся с 7 июня по 14 июня. Основным событием станет праздничная программа на Михайловской набережной.
Для детей и взрослых будут работать интерактивные площадки и мастер-классы, выступления творческих коллективов Новосибирской области. Состоится старт мотопробега «Сибирь – территория мужества!», посвященного Дню России.
На площадке пройдет фестиваль народных игр и традиций «Молодецкие игры народов России», откроется историческая реконструкция периода Великой Отечественной войны, Новосибирский областной театр кукол покажет спектакль «Как Петрушка врагов побеждал». Также откроется выставка народных ремесленников, готовых поделиться своими знаниями и мастерством.
В рамках тематической концертной программы «Россия – это мы!» для зрителей выступят творческие коллективы и солисты Новосибирска и Новосибирской области и приглашенные артисты Екатерина Гусева, Варвара и группа «Республика». Завершит праздничный концерт кавер-группа «Айвазовский Оркестра».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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