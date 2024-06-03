В новосибирском правительстве обсудили состояние транспортной инфраструктуры региона

Губернатор провел оперативное совещание в правительстве региона. С докладом о результатах гарантийного обследования объектов транспортной инфраструктуры выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Всего сейчас на гарантии находятся 906 объектов, из них 458 – объекты местной сети в муниципальных районах и городских округах, 448 объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Из 458 объектов местного значения, обследование гарантийных обязательств проведено на 352 объектах, из которых дефекты выявлены на 92. По 106 объектам Новосибирска обследование будет завершено до 07.06.2024. Отмечается, что отсутствие выявленных замечаний имеет прямо пропорциональную связь с количеством обученных сотрудников по программе повышения квалификации, что на практике доказывает эффективность обучения.



Андрей Травников отметил: «Регион увеличивает объём обучения специалистов, предъявляет жёсткие требования к разметке в Новосибирске, двукратно увеличивает объём проводимого независимого контроля. Ведётся стопроцентная фотовидеофиксация работы асфальтобетонных лабораторий, по всем проверкам сохраняется архив. Минтранс правильно подсказывает городу Новосибирску известную технологию, которая позволяет продлить жизнь асфальтового покрытия – это герметизация трещин. Эта рекомендация актуальна и для ТУАД. У нас на региональных дорогах пока что не везде используется такая технология. Определённые результаты есть, количество гарантийных дефектов из года в год постепенно снижается, объём работ, которые необходимо проводить для устранения этих дефектов, также снижается. Но успокаиваться нельзя, надо работать по всем направлениям – ужесточение контроля, расследование, выявление и устранение причин появления дефектов из-за нарушения технологий, обучение специалистов как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика. Продолжаем биться за повышение качества ремонтных и строительных работ на нашей сети улиц и дорог. Очень важно обеспечить, чтобы каждый квадратный метр заменённого асфальта служил долго. Мы добились удлинения сроков гарантийных обязательств. Но качественно выявлять дефекты – не самоцель. Самоцель – чтобы этих дефектов не появлялось», – подчеркнул губернатор.