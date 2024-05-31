На улице Большевистской в Новосибирске временно закроют пешеходный мост

Пешеходный мост через ул. Большевистскую в районе остановки общественного транспорта «Завод торгового оборудования» временно закроют для ускорения его ремонта и для обеспечения безопасности пешеходов и сохранности их имущества.



Такое решение было принято на заседании рабочей группы по вопросам безопасности дорожного движения при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.



Напомним, что на этом объекте ведет ремонтные работы МКУ «Гормост». Закроют пешеходный мост для прохода после 3 июня. Ремонт планируется завершить до 20 июля.



На указанный период переход проезжей части будет организован по наземному переходу в районе остановки общественного транспорта «Мелькомбинат». Для информирования пешеходов установят информационные аншлаги с указанием маршрута обхода.