На Инвестиционной карте Новосибирской области обозначили приоритетные площадки

Площадки с наилучшими условиями для инвесторов появились на Инвестиционной карте Новосибирской области, интегрированной в инвесткарту России. Сервис позволяет инвесторам осуществлять онлайн-подбор площадки и использовать навигатор мер государственной поддержки. Инвестиционная карта является обязательным элементом Регионального инвестиционного стандарта, действующего в Новосибирской области.

На карте в каталоге «Инвестиционные площадки» обновлен список инвестиционных площадок, добавлены приоритетные площадки, которые регион может предложить для развития бизнеса. Это 9 технопарков, индустриальных парков и иных территорий с готовой инфраструктурой: Научно-технологический парк в сфере биотехнологий (Биотехнопарк), Кампус Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка (Кампус Академпарк), Промышленно-логистический парк Новосибирской области, Промышленно-логистический парк «Южный», Экопромышленный парк ППК РЭО, Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка (промышленный технопарк), индустриальные парки «Новосиб» и «Экран», Промышленно-логистический парк «Восточный». Также на карте отображена актуальная информация по объектам с преференциальными режимами и территориям с особым статусом: Территория опережающего развития «Линево» и Территория опережающего развития «Горный».



Функционал позволяет инвесторам оценивать затраты на проект в части тарифов на технологическое подключение к инфраструктуре, использовать навигатор мер федеральной и региональной государственной поддержки, а также сравнивать инвестиционные возможности регионов. Новосибирской областью проведена работа по интеграции региональной инвестиционной карты на Инвестиционную карту РФ.



Напомним, Региональный инвестиционный стандарт – это система поддержки новых инвестиционных проектов в регионах. Информация об элементах стандарта размещена на Инвестиционном портале Новосибирской области. Подтверждение Регионального инвестиционного стандарта позволяет региону претендовать на получение инвестиционных налоговых вычетов из федерального бюджета. Общая сумма инвестиционных налоговых вычетов по инвестиционным проектам в регионе превысила 2,4 млрд рублей.