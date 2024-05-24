На фестивале цветов на ВДНХ символом Новосибирской области стал ирис сибирский

Фестиваль «Будущее в цветах» проходит в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия». Флористическую композицию из сибирских цветов на выставке представляет Новосибирская область.

Воссоздать будущее своего региона как цветущий сад – такова идея организаторов фестиваля цветов, объединившего 89 регионов страны. Здесь можно увидеть ландшафты России от Крайнего Севера до теплого юга. Новосибирская область представлена пространством из цветов и арт-объектов на площади 9 кв. м. В конце мая палисадник расцвел сотнями цветов и наполнился ароматами, погружая участников фестиваля в атмосферу удивительного мира природы.



Скульптурная композиция, объединяющая цветник, состоит из трех вершин: Наука («Атом»), Промышленность («Шестеренки»), Искусство («Балерина»). Сильные мазки красных и зеленых стриженых кустарников по кругу задают динамику концепции, отражают непрерывное развитие области. Большие красные соцветия гортензий подчеркивают статус крупного региона Сибири.



Главным цветом экспозиции стали сибирские ирисы. Этот цветок произрастает в диком виде сибирских регионах вплоть до самого Байкала. История цветка насчитывает тысячелетия, а название связывают с древнегреческой богиней радуги Изидой. Сибирские ирисы отличаются своей выносливостью и устойчивостью к низким температурам, а более мелкие соцветия устойчивы к дождю и ветру, Сегодня ирисы украшают самые изысканные парки не только России и других стран мира: только на фестивале «Будущее в цветах» клумбы сибирских регионов украшают более 120 сортов ирисов.



Фестиваль «Будущее в цветах» в течение 50 дней познакомит посетителей Международной выставки-форума «Россия» с многообразием цветов России: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 50 сортов роз, 30 сортов георгинов будут представлены в цветочной мастерской. Дополнят эту феерию цветов выступления селекционеров, цветочные мастер-классы от флористов, показ цветочной моды и викторины для детей. Фестиваль продлится вплоть до завершения выставки 8 июля на открытой территории архитектурно-паркового ансамбля ВДНХ, от Арки Главного входа до Площади Промышленности.