Из-за Крестного хода в Новосибирске ограничат движение транспорта

В это воскресенье в связи с проведением Крестного хода в первой половине дня будет ограничено движение транспорта на нескольких участках улиц города.



В целях обеспечения дорожной безопасности на период сбора участников Крестного хода и его проведения будет временно ограничено движение транспорта:



с 11 часов до 12 часов:

по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Гоголя;



с 12 часов до 13 часов:

по ул. Гоголя на участке от площади Лунинцев до ул. Мичурина;



с 12 часов до 14 часов:

по Красному проспекту на участке от ул. Писарева до ул. Свердлова;

по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;

по ул. Орджоникидзе от ул. Мичурина до Вокзальной магистрали;

по Вокзальной магистрали от ул. Орджоникидзе до проспекта Димитрова;

по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Октябрьской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;

по ул. Коммунистической на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова;

по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход.

Объезд вышеуказанных улиц будет обеспечен по автомобильным дорогам общего пользования.