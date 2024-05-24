18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Из-за Крестного хода в Новосибирске ограничат движение транспорта

Каких улиц коснутся ограничения в воскресенье, 26 мая?

pixabay.com

В это воскресенье в связи с проведением Крестного хода в первой половине дня будет ограничено движение транспорта на нескольких участках улиц города.

В целях обеспечения дорожной безопасности на период сбора участников Крестного хода и его проведения будет временно ограничено движение транспорта:

с 11 часов до 12 часов:

  •  по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Гоголя;


с 12 часов до 13 часов:

  • по ул. Гоголя на участке от площади Лунинцев до ул. Мичурина;


с 12 часов до 14 часов:

  • по Красному проспекту на участке от ул. Писарева до ул. Свердлова;
  • по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;
  • по ул. Орджоникидзе от ул. Мичурина до Вокзальной магистрали;
  • по Вокзальной магистрали от ул. Орджоникидзе до проспекта Димитрова;
  • по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
  • по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;
  • по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
  • по ул. Октябрьской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;
  • по ул. Коммунистической на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;
  • по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова;
  • по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход.

Объезд вышеуказанных улиц будет обеспечен по автомобильным дорогам общего пользования.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: