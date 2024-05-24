Из-за Крестного хода в Новосибирске ограничат движение транспорта

Каких улиц коснутся ограничения в воскресенье, 26 мая?
В это воскресенье в связи с проведением Крестного хода в первой половине дня будет ограничено движение транспорта на нескольких участках улиц города.
В целях обеспечения дорожной безопасности на период сбора участников Крестного хода и его проведения будет временно ограничено движение транспорта:
с 11 часов до 12 часов:
- по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Гоголя;
с 12 часов до 13 часов:
- по ул. Гоголя на участке от площади Лунинцев до ул. Мичурина;
с 12 часов до 14 часов:
- по Красному проспекту на участке от ул. Писарева до ул. Свердлова;
- по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;
- по ул. Орджоникидзе от ул. Мичурина до Вокзальной магистрали;
- по Вокзальной магистрали от ул. Орджоникидзе до проспекта Димитрова;
- по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
- по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;
- по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по ул. Октябрьской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;
- по ул. Коммунистической на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;
- по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова;
- по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход.
Объезд вышеуказанных улиц будет обеспечен по автомобильным дорогам общего пользования.
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