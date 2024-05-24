Какие зеленые зоны планируют благоустроить в Новосибирске этим летом?

Один из главных пунктов лета-2024 — завершение масштабной реконструкции любимого горожанами Первомайского сквера.
Скверы, бульвары и аллеи, которые благоустроят и озеленят за лето в Новосибирске:
- завершат комплексную реконструкцию Первомайского сквера
- появятся камеры наблюдения в сквере «Крылья Сибири»
- на аллее Грибоедова достроят ливневую канализацию, вымостят тротуары, установят освещение, лавочки и урны
- в сквере «Героев Донбасса» установят систему видеонаблюдения, расставят скамейки, смонтируют детскую и спортивную площадки
- в сквере Сибиряков-Гвардейцев обновят дорожки и тропинки
- в сквере "Радуга" появится больше зелени
- на бульваре Победы обустроят дорожки и тропинки, установят детскую площадку
- в сквере на ул. Фадеева начнут воплощать образ монастырского сада при Храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца: расширят места входов, вымостят дорожки мелкой плиткой нейтрального цвета, расставят специально разработанные для сквера бетонные лавки с деревянным покрытием так, чтобы можно было любоваться архитектурой храма. На территории высадят яблони, груши и медоносные растения
- на Монументе Славы, бульваре Победы и в Троицком сквере установят новые детские площадки.
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