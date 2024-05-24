Какие зеленые зоны планируют благоустроить в Новосибирске этим летом?

Скверы, бульвары и аллеи, которые благоустроят и озеленят за лето в Новосибирске:



- завершат комплексную реконструкцию Первомайского сквера

- появятся камеры наблюдения в сквере «Крылья Сибири»

- на аллее Грибоедова достроят ливневую канализацию, вымостят тротуары, установят освещение, лавочки и урны

- в сквере «Героев Донбасса» установят систему видеонаблюдения, расставят скамейки, смонтируют детскую и спортивную площадки

- в сквере Сибиряков-Гвардейцев обновят дорожки и тропинки

- в сквере "Радуга" появится больше зелени

- на бульваре Победы обустроят дорожки и тропинки, установят детскую площадку

- в сквере на ул. Фадеева начнут воплощать образ монастырского сада при Храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца: расширят места входов, вымостят дорожки мелкой плиткой нейтрального цвета, расставят специально разработанные для сквера бетонные лавки с деревянным покрытием так, чтобы можно было любоваться архитектурой храма. На территории высадят яблони, груши и медоносные растения

- на Монументе Славы, бульваре Победы и в Троицком сквере установят новые детские площадки.