Какие мероприятия пройдут в Новосибирской области в честь Дня славянской письменности и культуры?

в Новосибирской области запланировано проведение мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. Празднование Дня славянской письменности и культуры в Российской Федерации связано с именами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые считаются создателями первого славянского алфавита.

В текущем году министерством культуры Новосибирской области и учреждениями культуры региона будет организован цикл тематических мероприятий: праздничные концертные программы, выставки, спектакли, фестивали, конкурсы, акции, экскурсии, литературные гостиные, памятные вечера и другие мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры.

25 мая в регионе состоится XII Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Славянский круг-Н». Местом проведения традиционно станет Дворец культуры «Крылья Сибири» в г. Обь. В фестивале примут участие фольклорные и этнографические группы, детские и семейные коллективы, хоровые коллективы, хореографические ансамбли, индивидуальные исполнители области.

В этот же день в Областном центре русского фольклора и этнографии для жителей региона состоится фольклорный праздник «На Кирилла и Мефодия». Мероприятие начнется с ярмарки декоративно-прикладного искусства, после чего ожидается молебен в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Далее запланирована обширная развлекательная программа под открытым небом на этно-площадке «Русское подворье». Гостей ожидают: концерт местных фольклорных коллективов, танцевальная площадка, игры для детей и чаепитие у самовара.

24 мая в концертном зале «Евразия» в рамках Дней славянской письменности и культуры состоится хоровой праздник «И вечный Пушкинский мотив..», посвященный 225-летию со дня рождения гения поэтического слова Александра Сергеевича Пушкина. В исполнении детских и молодежных хоровых коллективов города будет звучать музыка русских композиторов-классиков (Римского-Корсакова, Глинки, Кюи, Мусоргского) наших знаменитых современников (Слонимского, Власова, Жарова). Завершится праздник общим исполнением гимна Кириллу и Мефодию.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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