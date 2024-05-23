В Новосибирске начали ремонтировать путепровод через Ипподромскую магистраль

По информации МКУ «Гормост», в Новосибирске стартовал ремонт путепровода через Ипподромскую магистраль на ул. Фрунзе. Ремонтом занимается подрядчик ООО «ДМИ». Завершены работы по устройству и ограждению стройплощадки, демонтажу остекления светопрозрачной пешеходной галереи на тротуаре.



Для обеспечения безопасности со стороны Красного проспекта в сторону ул. Кошурникова перекрыто движение транспорта на половине моста с правой стороны и введен запрет на проход пешеходов.

Комплекс ремонтных работ включает:

замену мостового полотна, деформационных швов;

ремонт сопряжения моста с насыпями;

устройство водоотвода с проезжей части, включая дренажные каналы в конструкции мостового полотна;

приведение ограждений безопасности в соответствие нормативным требованиям.

Крытая пешеходная галерея устраиваться не будет. Для обеспечения беспрепятственного прохода пешеходов будут установлены противобрызговые экраны.

Ремонт планируется завершить до середины октября текущего года.