В Новосибирске начали ремонтировать путепровод через Ипподромскую магистраль

Ремонт собираются закончить до середины октября 2024 года.
По информации МКУ «Гормост», в Новосибирске стартовал ремонт путепровода через Ипподромскую магистраль на ул. Фрунзе. Ремонтом занимается подрядчик ООО «ДМИ». Завершены работы по устройству и ограждению стройплощадки, демонтажу остекления светопрозрачной пешеходной галереи на тротуаре.
Для обеспечения безопасности со стороны Красного проспекта в сторону ул. Кошурникова перекрыто движение транспорта на половине моста с правой стороны и введен запрет на проход пешеходов.
Комплекс ремонтных работ включает:
- замену мостового полотна, деформационных швов;
- ремонт сопряжения моста с насыпями;
- устройство водоотвода с проезжей части, включая дренажные каналы в конструкции мостового полотна;
- приведение ограждений безопасности в соответствие нормативным требованиям.
Крытая пешеходная галерея устраиваться не будет. Для обеспечения беспрепятственного прохода пешеходов будут установлены противобрызговые экраны.
Ремонт планируется завершить до середины октября текущего года.
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