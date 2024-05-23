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В Новосибирске начали ремонтировать путепровод через Ипподромскую магистраль

Ремонт собираются закончить до середины октября 2024 года.

мэрия Новосибирска

По информации МКУ «Гормост», в Новосибирске стартовал ремонт путепровода через Ипподромскую магистраль на ул. Фрунзе. Ремонтом занимается подрядчик ООО «ДМИ». Завершены работы по устройству и ограждению стройплощадки, демонтажу остекления светопрозрачной пешеходной галереи на тротуаре.

Для обеспечения безопасности со стороны Красного проспекта в сторону ул. Кошурникова перекрыто движение транспорта на половине моста с правой стороны и введен запрет на проход пешеходов.

Комплекс ремонтных работ включает:

  • замену мостового полотна, деформационных швов;
  • ремонт сопряжения моста с насыпями;
  • устройство водоотвода с проезжей части, включая дренажные каналы в конструкции мостового полотна;
  • приведение ограждений безопасности в соответствие нормативным требованиям.

Крытая пешеходная галерея устраиваться не будет. Для обеспечения беспрепятственного прохода пешеходов будут установлены противобрызговые экраны.

Ремонт планируется завершить до середины октября текущего года.

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