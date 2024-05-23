Квест «В поисках книги», библиобар и велодесант: для новосибирцев приготовили большую программу на День библиотек

Библиотекари Новосибирской области при поддержке министерства культуры региона подготовили для читателей целый ряд новых, необычных форматов. Кроме дней открытых дверей, викторин, экскурсий, фотоконкурсов и литературных игр, читателей ждут библиобар, велодесант, интеллектуальный забег и другие интересные мероприятия.



В День библиотек в Сузуне можно будет принять участие в зрелищных опытах, пройти квиз по русскому языку и зарубежной литературе. В Централизованной библиотечной системе Октябрьского района Новосибирска пройдет библиотечный квест «В поисках книги» – участников ждет путешествие по библиотеке. Библиотекари Куйбышевского, Северного и Убинского районов примут участие в интеллектуальном забеге, в рамках акции «Бегущая книга». Библиотекари отправятся по заранее разработанному маршруту, задавая вопросы прохожим для проверки эрудиции. За правильный ответ респондент получит сувенир и приглашение в библиотеку.



«Библиотечный велодесант» организуют сотрудники детской библиотеки села Баган. Библиотекари на велосипедах в специальной экипировке с книгами отправятся в детский сад и проведут познавательные викторины, обзоры по литературным произведениям, помимо этого будет организован «Библиобар» у книжной выставки в центральной библиотеке села Баган. Посетители библиотеки смогут уютно устроиться в кресле с чашкой чая и насладиться просмотром, чтением книг и журналов.



Сегодня в Новосибирской области работает более двух тысяч библиотек, действует крупнейшая за Уралом библиотека – ГПНТБ СО РАН и центральная областная библиотека – Новосибирская государственная областная научная библиотека. Библиотеки региона ежегодно посещает более 3,5 млн человек.



Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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