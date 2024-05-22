В Новосибирской области названы объекты-победители, которые благоустроят в 2025 году

В Новосибирской области подведены итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства – победителями стали 23 проекта, они будут благоустроены в 2025 году на областные и федеральные средства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Голосование проводилось с 15 марта по 30 апреля в 23 муниципальных образованиях Новосибирской области, во всех определены победители. В этом году в голосовании приняли участие 308 тысяч человек.



«Сегодня мы можем назвать официальные итоги голосования за объекты благоустройства. Определены 23 объекта благоустройства, которые набрали наибольшее число голосов и, соответственно, стали победителями. На реализацию этих проектов в 2025 году будут выделены средства из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Предварительная стоимость финансирования благоустройства этих объектов – 400-450 млн рублей. В этом году в голосовании приняли участие рекордное количество граждан – 308 тысяч человек, большую работу по привлечению проделали органы местного самоуправления и волонтеры. В Минстрой России направлен список из 350 человек на поощрение», – сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов.