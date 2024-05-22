История в фотографиях: в Новосибирске заработала выставка «Время ТАСС: Сибирь»

Экспозиция посвящена 120-летию информационного агентства.
Фотовыставка «Время ТАСС: Сибирь», посвященная 120-летию Информационного агентства России ТАСС, открылась на площадке ГКЗ имени Каца. Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественной церемонии открытия.
«ТАСС является одним из самых узнаваемых брендов нашей страны. Отдельный предмет для гордости – фотохроника ТАСС. Сегодня здесь прозвучали слова – «регион присутствия ТАСС». Это звучит приятно и почётно. Значит, и мы являемся источником информации, новостей, фотографий, образов, историй. Не только наполнили копилку из 50 миллионов фотоснимков ТАСС, созданных за 120 лет, но имеем все возможности и шансы пополнять её и в дальнейшем», – подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Сегодня выставка, которую мы открыли, имеет такую цель: мы хотели показать, как это, помните, у Ломоносова – «Могущество России прирастать будет Сибирью». Мы решили показать, как могущество России, согласно нашим снимкам, прирастало Сибирью. Там всё – и каскады ГЭС на Ангаре и Енисее, крупнейшие фабрики, наука, регион во всей своей красе. Ну и лица, конечно, сибиряки – это мощь самих людей, не только природы, не только промышленности – уникальные люди», – отметил генеральный директор Информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов.
Глава региона вручил представителям Сибирского регионального информационного центра ИТАР-ТАСС, г. Новосибирск, почетные грамоты, благодарность, благодарственные письма губернатора Новосибирской области.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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