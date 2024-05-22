История в фотографиях: в Новосибирске заработала выставка «Время ТАСС: Сибирь»

«Сегодня выставка, которую мы открыли, имеет такую цель: мы хотели показать, как это, помните, у Ломоносова – «Могущество России прирастать будет Сибирью». Мы решили показать, как могущество России, согласно нашим снимкам, прирастало Сибирью. Там всё – и каскады ГЭС на Ангаре и Енисее, крупнейшие фабрики, наука, регион во всей своей красе. Ну и лица, конечно, сибиряки – это мощь самих людей, не только природы, не только промышленности – уникальные люди», – отметил генеральный директор Информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов.