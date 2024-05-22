В новосибирском метро оформили тематический вагон в честь юбилея театра «Старый дом»

В новосибирской подземке появился новый тематический вагон в честь 90-летия театра «Старый дом». Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации. Драматический театр «Старый дом» – один из старейших и известнейших театров сибирской столицы. Он имеет богатую историю, начавшуюся в 30-е годы прошлого столетия. Тогда это был уникальный передвижной театр, сегодня он хорошо знаком как российским, так и зарубежным зрителям.