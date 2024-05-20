С начала пожароопасного сезона в Новосибирской области произошли десятки лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области возникло 36 лесных пожаров на общей площади 147,21 га, в том числе на покрытой лесом площади – 133,21 га. Ликвидация в течение суток составляет 100 %.

Основными причинами возникновения лесных пожаров с начала сезона явились:

— переход с земель иных категорий – 20 пожаров на общей площади 78,63 га (55,5 % от общего количества возникших пожаров);

— вина местного населения – 15 пожара на общей площади 62,18 га (41,7 % от общего количества возникших пожаров);

— грозы – 1 пожар на общей площади 4,3 га (2,8 % от общего количества возникших пожаров).

Всего с начала года задействовано сил и средств: 275 человек, 71 единица техники. Проводится авиационное и наземное патрулирование лесов по утвержденным маршрутам. Общий налет составил 155 часов, 39 минут. В ходе наземного мониторинга произведено 296 выездов, обследовано 209 547 га.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечено 128 лиц, наложено штрафов на общую сумму 420 тыс. руб.

Напомним, в регионе используется четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах, она включает в себя: видеомониторинг, наземный, авиационный и космический мониторин.

Если вы заметили пожар или задымление, при первой же возможности сообщите об этом по телефонам:

(383) 200-10-35 (региональная диспетчерская служба);

8 (800) 100-94-00 (единый номер лесного хозяйства).